Üye Girişi
Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma - Son Dakika

Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma

15.06.2021 17:14
Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma, System.String[]

İnsanların gelecekte Kızıl Gezegen'de üreyebilme ihtimaline yönelik bilimsel çalışmalar sürüyor. Japonya'nın Yamanashi Üniversitesi'nden Profesör Sayaka Wakayama, 'fare spermi' deneyinin ayrıntılarıyla ilgili Daily Mail'e açıklamalarda bulundu. Wakayama, "Bu keşifler, insanlığın uzay çağına ilerlemesi için çok önemli" ifadelerini kullandı. Bilim insanları, üzerinde çalışılan yeni sperm modelinin yüzlerce yıl boyunca Mars gezegeninde insanlığın üremesini sağlayabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 yıl süren deney kapsamında, dondurulup kurutularak muhafaza edilen bir grup fare spermi üzerinde radyasyonun etkilerini incelemeyi sürdürüyor. Bununla birlikte yeni analizler, kemirgenlerde bulunan üreme sıvısının uzay ortamındaki transferden sonra tamamen sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmadan çıkan sonuca göre, Dünya'daki X-ışınlarına maruz kalmak bile doğurganlığı etkilemiyor. Uzmanlar, deneyden önce uzaydaki radyasyonun spermleri yok edeceğine, üremeyi imkansız kılacağına ve hatta kansere neden olacağına inanıyorlardı.

"GENETİK KAYNAKLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUMAMIZ GEREK"

Kurutulmuş spermlerin ISS'de 200 yıla kadar dayanabileceğini tahmin eden Wakayama, 12 Haziran'daki 'fare spermi' deneyine atıfta bulunarak, "Genetik olarak normal birçok fare yavrusu elde edildi" ifadesini kullandı. Galaksiler arası yayılma planlarından bahseden Wakayama, "Diğer gezegenlere göç etme zamanı geldiğinde, sadece insanlar için değil, evcil hayvanlar için de genetik kaynakların çeşitliliğini korumamız gerekecek" açıklamasında bulundu. Yeni bulgular, bilim insanlarının giderek daha önemli gördükleri bir şey olan gezegenler arası yaşam formu keşfetme hedefinde büyük bir adım olabilir.

UZAYDA 200 YILDAN FAZLA SAKLANABİLİYOR

12 Haziran'da Japon bilim insanları, uzayda yaklaşık 5 yıl saklanan spermlerden fare yavruları üretmeyi başarmıştı. Dondurulup kurutularak uzaya taşınan fare spermleri deneyinin, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma

Uluslararası Uzay İstasyonu, Haziran, Genetik, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı 18:32 Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi 18:01 Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti 17:57 Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti
Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor 17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor 17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 16:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 15:49 Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı         
18:40
Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek         
18:09
Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı         
18:01
Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi         
17:50
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı         
17:13
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa         
16:00
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 18:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement