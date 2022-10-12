Yeni üniversitelilere 2 bin TL'lik destek - Son Dakika
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Yeni üniversitelilere 2 bin TL'lik destek

12.10.2022 10:00

Yeni üniversitelilere 2 bin TL'lik destek Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medyadan duyurdu Pendik Belediyesinin üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 2 Bin TL'lik Sosyal Destek Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı.

Yeni üniversitelilere 2 bin TL'lik destek

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medyadan duyurdu

İSTANBUL - Pendik Belediyesinin üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 2 Bin TL'lik Sosyal Destek Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi vererek, "Bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran Pendikli genç kardeşlerim, Belediyemize destek başvurularınızı yaptınız, hesap numaralarınızı sisteme kaydettirdiniz. Başvuru sürecini tamamladık, söz verdiğimiz gibi 2 bin TL destek ödemenizi hesaplarınıza yatırmaya başladık" dedi.

Pendik Belediyesinin üniversiteye yeni başlayan gençlere desteği sürüyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in üniversiteyi ilk defa kazanan tüm öğrencilere müjdesini verdiği 2 Bin TL'lik Sosyal Destek Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Başkan Ahmet Cin "Bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran Pendikli genç kardeşlerim, Belediyemize destek başvurularınızı yaptınız, hesap numaralarınızı sisteme kaydettirdiniz. Başvuru sürecini tamamladık, söz verdiğimiz gibi 2 bin TL destek ödemenizi hesaplarınıza yatırmaya başladık. Hesaplarınızı lütfen kontrol edin. Hayırlı olsun. Ne varsa Pendik'te var, Gençlerle var" ifadelerinde bulundu.

Başvuru ve öğrenci belge inceleme süreçlerinin ardından Sosyal Destek Yardımına hızla başlandı.

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Kaynak: İHA

Ahmet Cin, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni üniversitelilere 2 bin TL'lik destek - Son Dakika

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