Zararlı kimyasal PFAS'ler, düşük maliyetli yeni bir yöntemle yok edilebilir - Son Dakika
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Zararlı kimyasal PFAS'ler, düşük maliyetli yeni bir yöntemle yok edilebilir

19.08.2022 17:12
Zararlı kimyasal PFAS'ler, düşük maliyetli yeni bir yöntemle yok edilebilir

Yeni yapılan bir araştırmada, PFAS olarak bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil kimyasal maddelerin, düşük maliyetli bir yolla imha edilebileceği belirtildi.

Yeni yapılan bir araştırmada, PFAS olarak bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil kimyasal maddelerin, düşük maliyetli bir yolla imha edilebileceği belirtildi.

Bilim insanları, suya, yağa ve lekelere karşı dayanıklılığından dolayı makyajdan, kızartma tavasına kadar her yerde kullanılan PFAS'nin kanser ve doğum kusurları gibi birçok ciddi hastalığa neden olduğunu belirtiyor.

Araştırmacı Brittany Trang'in liderliğindeki ekip, ağrı kesici ve sabun gibi ürünlerde kullanılan sodyum hidroksiti kullanarak PFAS'yi yok eden yeni bir yöntem geliştirdi.

10 PFAS türüne uygulanan yeni yöntemde geriye sadece zararsız ürünlerin kalmasıyla PFAS'nin parçalandığı görüldü.

Kraliyet Kimya Topluluğu üyesi Camilla Alexander-White, bunun, PFAS'nin daha düşük maliyetle yok edilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İnsinerasyon (atık yakma) gibi PFAS'yi yok etme yöntemlerinin ise fazla maliyet gerektiren daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

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Kaynak: AA

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