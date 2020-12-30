Yeni yıla doğru - Son Dakika

Yeni yıla doğru

30.12.2020 16:01
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CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, dünyanın zor geçen bir yılı geride bıraktığını belirtti.

Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkilediğini aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Zor bir yılı geride bırakırken 2021 yılına umutla giriyoruz. Bu umudu güçlendirmek ellerimizdir. Cumhuriyet değerlerine ve kurumlarına sahip çıkarak, adaleti sağlayarak esnafından işçisine, çiftçisine kadar tüm üretenleri destekleyerek yarınlara umutla bakılan bir Türkiye yaratmak mümkündür.

Bu düşünce ve umutlarla 2021 yılının en başta sağlık olmak üzere ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimle halkımızın yeni yılını kutlarım."

Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mesajında, 2020'nin insanlık için her anlamda zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını, depremler ve doğal afetlerin tüm dünyada etkisini gösterdiğini aktaran Gürkan, yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yıla yeni umutlarla girildiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Tazelenen umutlarla, sağlıkla ve iyi dileklerle yeni bir yıla girmek istiyoruz. 2021'den tüm insanlığın en öncelikli tek beklentisi şüphesiz ki koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi, bu yönde uygulamaya geçen aşı çalışmalarının en kısa sürede istenilen sonuca ulaşması, hayatımızın tekrar tam anlamda normale dönmesi.

Yeni yıl, tüm insanlık için en başta sağlığın, sağlıklı yaşamın, özgürlüğün, dayanışmanın, barışın, kardeşliğin, gidenin geleni aratmadığı bir yıl olsun. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Edirneliler olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyor, tüm toplumlara sağlık getirmesini diliyorum."

TÜ Rektörü Tabakoğlu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının öğrencilerden uzak şekilde geçtiğini belirtti.

Tabakoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, salgının etkilerine rağmen 2020 yılını başarılı bilimsel, akademik, sanatsal ve kültürel çalışmalarla tamamladıklarını ifade etti.

Yeni yılın tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretimin her aşamasında başarıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, zorlu geçene 2020 yılında bizler için bir nebze de olsa sevinç kaynağı oldu.

Geride bıraktığımız yıl bizlere, sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeni başarı beklentileriyle karşıladığımız 2021 yılının hem üniversitemiz ve şehrimiz hem de ülkemiz ve dünyamız için daha güzel, daha iyimser ve verimli olmasını ümit ediyorum."

AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında, yeni yılın sağlık, mutluluk, refah, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Edirne'de yaşayan vatandaşlar ile el ele gönül gönüle oldukları bir yılı daha geride bıraktıklarını aktaran İba, "Türkiye'nin gücünü arttırarak 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yürüyeceğiz. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda daha fazla çalışacak, heyecanımızı diri tutacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Her yeni yılın yeni bir başlangıç ve yeni bir umut olmasından yola çıkarak, geçmişte yaşanmış sorunları bir kenara bırakıp, birbirimize kenetlenmeli, birey olarak da çaba göstermeli ve devletimizin yanında olmalı, geleceğimizin teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza sağlık ve güven içinde yaşayabilecekleri bir yaşam alanı bırakmalıyız.

Yeni yıla yeni umut ve heyecanlarla girdiğimiz bugünlerde en büyük gayemiz, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, şehrimiz ve ülkemizin istikbali için durmadan çalışmaktır."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2021'e yeni umut ve heyecanla girildiğini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının zorluklarla geçtiğini aktaran Pekcanlı, "Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha bir anlamlandığı hayata dair umutların daha çok arttığı, yepyeni beklentilerin doğduğu, tatlı heyecanların yaşandığı günlerdir. 2021 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sevgi, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarken sevgilerimi, saygılarımı iletiyor, tüm dileklerinizin gerçekleşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yeni Yıl, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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