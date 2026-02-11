Yeni Yol Partisi'nden Acil Çözüm Önerileri

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, buradaki konuşmasında, deprem bölgesindeki mücbir sebep uygulamasının sahadaki gerçekliğe göre en az 2030 yılına kadar uzatılmasını, bu sürede taksitlendirme, faiz indirimi ve yeniden yapılandırma gibi desteklerin güçlendirilmesini istedi.

Gazze'de İsrail'in katliamlarının devam ettiğine işaret eden Arıkan, bölgede bir düzenin değil, "Büyük İsrail Projesi"nin hedeflendiğini belirtti.

ABD'nin, her gün el yükselterek "emperyalizmin güdümünde bir İran" istediğini dile getiren Arıkan, "Tek bir dertleri var: bu bölgede terörist İsrail'i rahatsız edecek hiçbir güç olmasın." ifadesini kullandı.

Bugün İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmasını isteyenlerin, yarın da Türkiye'ye "SİHA projesini durdurun" diyeceğini söyleyen Arıkan, "Bugün İran'a 'Balistik füze çalışmalarını iptal edin' diyenler yarın Türkiye'ye dönecekler 'KAAN'ı, HÜRJET'i, KIZILELMA'yı iptal edin' diyecekler." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın önemine dikkati çeken Arıkan, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattında gelişen temasların İslam dünyasının kendi güvenlik ve dayanışma mekanizmalarını kurabileceğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Kamuoyunda "İslam NATO'su" olarak ifade edilen bu arayıştan memnuniyet duyduklarını bildiren Arıkan, "Türkiye'nin gücü, yalnızca askeri kapasitesinde değil, ahlaki tutarlılığında ve mazlum coğrafyalara umut olabilme iradesindedir." sözlerini sarf etti.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarına yapılan atamalara değinen Arıkan, "en ağır sorunların biriktiği bu iki kritik alanda" yapılan değişikliklerin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, bu alanlarda "siyasi şovlara değil, etkin, kararlı ve sonuç odaklı bir yönetime ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Jeffrey Epstein davasına değinen Arıkan, Türkiye'nin bu davaya müdahil olması, bu karanlık yapının Türkiye ayağının açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de öfkenin, siyaset yapmanın ana yöntemi haline geldiğini ifade eden Arıkan, siyasetin ilke yarışı olmaktan çıkıp bir sinir savaşına döndüğünü savundu. Siyasi ahlakın, aynı zamanda dil ahlakı olduğu değerlendirmesinde bulunan Arıkan, "Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan şey daha yüksek sesle bağıranlar değil, daha ölçülü konuşabilen liderlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Afetlere hazırlık birkaç kurumun parçalı çalışmasıyla olmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin doğru planlama ve güçlü bir iradeyle felaketlerin etkisini en aza indirecek kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Afet yönetiminin yalnızca kriz anında verilen bir mücadeleden ibaret olmadığına işaret eden Babacan, Türkiye'nin bugün bütüncül, kurumsallaşmış ve güçlü bir afet hazırlık stratejisine ihtiyaç duyduğunu anlattı.

"Şehircilik ve afet yönetim bakanlığı" kurulması gerektiğini dile getiren Babacan, "Afetlere hazırlık birkaç kurumun parçalı çalışmasıyla olmaz, olmadı, olmuyor. Planlamadan altyapıya, şehircilikten risk yönetimine kadar tek elden yürütülen güçlü bir yapılanma olmadan bu işin çözülmesi mümkün olmayacak." diye konuştu.

Çevre ve su işlerinin de ayrı bir bakanlık olarak düzenlenmesi gerektiğini aktaran Babacan, tek bir damla suyun bile kıymetini bilen bütüncül bir su yönetim sisteminin önemini vurguladı.

"Türkiye doğru yönetildiğinde enflasyonun tek haneye indiği bir ülke olduğunu" ifade eden Babacan, kaynaklar doğru harcandığında, vatandaşlara, hak ettikleri refah seviyesinin rahatlıkla sunulabileceğini söyledi.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in sosyal medyada hedef gösterildiğini anımsatan Babacan, şunları kaydetti:

"Hadsizin birisi çıkıyor, şalvarından başörtüsüne başlıyor saydırmaya. Bu haddini bilmez şahıs her ne kadar kendi partisi tarafından derhal disipline verilmiş ve ihraç edilmiş olsa da bu olay her ne kadar tekil bir örnek olarak görülmeye çalışılsa da biz, derinlerde canlı duran bu zihniyetin gayet iyi farkındayız. Kadınları kıyafetleri yüzünden yargılayan bu köhne kafaya sahip olanların sayıca hiç de az olmadığının gayet iyi farkındayız. Tutuyorlar kendini şu anda. 'İktidar sopasını ele geçirelim biz yapacağımızı biliyoruz' diyorlar. Zaman zaman açığa çıkıp hortlayan, dile sirayet eden bu ve benzeri vakalar tekil örnekler değil. Farkındayız. Biz bu zihniyetle mücadele etmek için buradayız."

"Yeni nesle borç aktarmamak bizde bir devlet ahlakı olması lazım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de asgari ücretin "ortalama ücret" haline geldiğini savundu.

Fitre tutarı ile zeytin, hurma, pide fiyatları üzerinden iftar ve sahur sofrası hesabı yaparak iktidarı eleştiren Davutoğlu, iftar çadırı açması beklenen belediyelerin "yolsuzluklarla meşgul olduğunu" söyledi.

İktidarın bütçe açığını kapatmak için köprüleri özelleştireceğini ve 25 yıllık gelirden vazgeçeceğini ileri süren Davutoğlu, "Yeni nesle borç aktarmamak bizde bir devlet ahlakı olması lazım." sözlerini sarf etti.

İktidar ve muhalefetin Yeni Yol Grubundan rahatsız olduğunu iddia eden Davutoğlu, "İki taraf da bizden rahatsızsa, gün, sözde birlik günü değil, eylemde birlik günüdür. Gün, birlik günüdür, benlik günü değil. Bir aydır bu konuda bütün siyasi partilerle görüşüyorum. Tekrar tekrar görüşeceğim, bıkmayacağım, yılmayacağım, durmayacağım, ta ki üçüncü bir yolu inşa edene kadar. Ama herkes görevini yapacak, herkes görevini yapacak." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Epstein dosyalarında adının geçtiğine yönelik haberlere tepki gösterdi. Yayımlanan belgelerde, 16 Ağustos 2011'de dönemin BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin tutanaklarının yer aldığını belirten Davutoğlu, fotoğrafını, Epstein dosyasındaki "kirli adamlarla" yan yana koyanlardan bunun hesabını soracağını bildirdi.