Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardı.



Aline Moura ve Allessandro Kauffmann çifti adadan tekneyle ayrıldıkları sırada volkanın duman püskürtmeye başladığını fark etti. Telefonları ile bu anı kaydeden çift sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.