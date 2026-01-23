Yeni Zelanda'da Heyelan: 6 Kayıp

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın doğu kıyısındaki Mount Maunganui'de şiddetli yağışların ardından kamp alanını vuran heyelanda 6 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. En çok etkilenen bölgelerin bazılarında yollar kapanırken bazı kasabalarla kara yolu bağlantısı kesildi. Kuzey Adası'nda bulunan Tauranga kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kente bağlı Mount Maunganui'de kalabalık bir kamp alanını dün heyelan vurdu. Yaz tatiline gelen ailelerle dolu bölgede yaşanan heyelanda 6 kişinin kaybolduğu açıklandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildiren yetkililer, henüz can kaybı açıklamadı.

Kayıplar arasında 15 yaşında bir çocuğun bulunduğunu aktaran Yeni Zelanda polisi Tim Anderson, dün ilk müdahale ekiplerinin duyduğu seslerden bu yana enkazda herhangi bir yaşam belirtisi tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon bugün olay yerine giderek heyelan felaketinden etkilenen ailelerle görüştü. "Çok büyük bir acı çekiyorlar ve biliyorum ki Yeni Zelanda da onlarla birlikte yas tutuyor" diyen Luxon, felaketten etkilenen bölgeler için destek sözü verdi.

Papamoa'da 2 ölü

Kuzey Adası'nın doğu kıyı şeridinin neredeyse tamamını vuran şiddetli yağışın, Tauranga kentinin Papamoa bölgesinde de neden olduğu toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Çin vatandaşı olduğu açıklandı.

En çok etkilenen bölgelerin bazılarında yollar kapandı ve bazı kasabalarla kara yoluyla bağlantı kesildi.

Sosyal medyada, Tairawhiti bölgesindeki sivil savunma yetkilileri, acil su ve yiyecek malzemeleri almak isteyen insanları, toprak kaymalarının üzerinden geçmemeleri konusunda uyardı; çünkü bu durum daha fazla kaya ve toprak hareketini tetikleme riskini taşıyor. - AUCKLAND