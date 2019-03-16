Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye...

Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye...

1 saat önce

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye..., System.String[]
Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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