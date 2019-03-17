Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'dan Saatler Sonra Yaşandı: Silah ve Balyozla Camiye Gelip Cemaate Saldırdılar

Yeni Zelanda'dan Saatler Sonra Yaşandı: Silah ve Balyozla Camiye Gelip Cemaate Saldırdılar

35 dakika önce

YENİ Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen ve 50 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının hemen ardından İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğu kesiminde de 20 yaşlarında üç kişi, yerel saatle 13.00 sıralarında cami önündeki Müslümanlara "Müslümanlar terörist" diye bağırarak saldırdı.

Yeni Zelanda'dan Saatler Sonra Yaşandı: Silah ve Balyozla Camiye Gelip Cemaate Saldırdılar, System.String[]
YENİ Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen ve 50 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının hemen ardından İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğu kesiminde de 20 yaşlarında üç kişi, yerel saatle 13.00 sıralarında cami önündeki Müslümanlara "Müslümanlar terörist" diye bağırarak saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan saldırganlar daha sonra araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bir kişi, aracının önüne çıkarak saldırganların kaçmasını önlemek istedi, ancak başarısız oldu.

'TERÖRİSTLER' DİYE BAĞIRDILAR

Polis 27 yaşında Asya kökenli bir kişinin saldırıda başından yaralandığını açıkladı. Yaralı genç arkadaşları tarafından tedavi olmak üzere hastaneye götürüldü. Görgü şahitleri iki saldırganın cuma namazı için bekleyen cemaate teröristler diye haykırdığını söyledi.

Polis yaptığı açıklamada "Biri silahlı, birinin elinde balyoz diğer bir kişinin elinde ise sopa olan 3 kişinin mavi bir otomobilden çıkarak cami önünde bekleyen Müslüman cemaate saldığı haberi alındı" dedi. Polisin gelmeden önce saldırganların arabalarına binerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin 20 yaşlarında beyaz tenli olduğu ve aracı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:30 

Londra, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü Manchester United, İngiltere Federasyon Kupasına Veda Etti Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'dan Saatler Sonra Yaşandı: Silah ve Balyozla Camiye Gelip Cemaate Saldırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]