Son Dakika Haberleri: Yenice'de Jandarma Kadınlar Günü'nü Unutmadı

Yenice'de Jandarma Kadınlar Günü'nü Unutmadı

19 dakika önce

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Yenice'de Jandarma Kadınlar Günü'nü Unutmadı, System.String[]
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekipleri, buradan özel otomobilleri ile geçen sürücüsü kadın olan araçların yanı sıra erkek sürücülerin yanında bulunan kadın yolculara karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar uygulamadan memnun kalırken, Jandarmaya karanfillerden dolayı teşekkür ettiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel
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