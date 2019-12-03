Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan bilgilendirme toplantısı

Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından fatura düzenleme, vergi kanunları, gıda etiketleme ve hijyen konuları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Yenice'de bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abağoğlu, "Öncelikle Karabük Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Atakan İrken ve üyelerine, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürümüz Çetin Ayvalık tarafından görevlendirilen İbrahim Pınar ve ekibine, Yenice'de muhasebe konusunda faaliyette bulunan Berna Güzel, Aydın Çakıl ve çalışanlarına, ilgi gösteren çok kıymetli esnafımız ve sanatkarımıza, mazereti sebebiyle katılım sağlayamayan gönlü bizimle olan herkese, şahsım, yönetim kurulum, denetim kurulumu, çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 2020 senesi itibariyle e-Ticaret dönemine geçilecek olup, e-Tebligat, e-Arşiv konularında Karabük genelinde ilk toplantıyı yapmamızdan ötürü ayrıca sevinç duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi. - KARABÜK