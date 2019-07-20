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Yeniceköy'e gençlik merkezi açıldı

1 saat önce

Seydişehir'in Yeniceköy Mahallesi'nde Gençlik Merkezi açıldı.

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Seydişehir'in Yeniceköy Mahallesi'nde Gençlik Merkezi açıldı.
Yenice Mahallesi'nde Yeniceköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurduğu ve çevre düzenlemesini Seydişehir Belediyesinin yaptığı Gençlik Merkezi hizmete girdi.
Merkez, köyde atıl durumda bulunan eski ilkokul binasının bakım ve onarımının yapılmasıyla ortaya çıktı.
Tadilatı yapılan merkezde, kütüphane, 60 kişilik oturma odasının yanı sıra içinde gençlerin masa tenisi, langırt ve masa hockeyi oynayabileceği sosyal donatı alanları da bulunuyor.
Konuya ilişkin bilgi veren mahallenin muhtarı Mehmet Ünal, "Yeni kurulan Gençlik Merkezi sayesinde çocuklar ve gençler daha kaliteli ve yararlı zaman geçiriyor. Geleceğimiz olan gençler için bu yapılabilecek en güzel hizmetlerden birisiydi. Ayrıca bu Seydişehir'de bir ilk. Tüm ilçe ve köylere örnek olmasını diliyoruz. Bu vesile ile ilçemizde atıl durumda bulunan ilkokulu dönüştürerek, bizlere hizmet olarak sunan Yeniceköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.
Yeniceköy Mahallesi, Seydişehir, Yeniceköy, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:45 Kaynak: AA
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