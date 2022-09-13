Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi

13.09.2022 15:14
Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan, istişare toplantısı kapsamında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan, istişare toplantısı kapsamında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir süre önce göreve yeni başlayan Bozan ve partinin il başkanlığının yönetim kurulu üyeleri, Yakutiye ilçesindeki bir restoranda partililer ve basın mensuplarıyla öğle yemeğinde buluştu.

Bozan, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un son yıllarda sürekli göç veren il olduğunu söyledi.

Kenti ortak akılla yönetmek istediklerini belirten Bozan, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün çalışmalarımızda sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız bizim için çok önemli ve değerlidir. Biz bunlarla istişare yaparak 'Bu şehri daha iyi bir noktaya nasıl getirebiliriz' deyip bunun kavgasını yapacağız. Hiçbir zaman inkarcı bir politika içerisinde olmayacağız. Yapılan hizmetler noktasında hizmet yapan kim olursa olsun 'Allah kendisinden razı olsun' diyeceğiz. Bu konuda da hiçbir şekilde ayrım yapmayacağız. İnsanlarımızı ötekileştirmeyeceğiz."

Bozan konuşmalar sonrası partililerle istişare toplantısı yaptı.

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Kaynak: AA

Refah Partisi, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

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