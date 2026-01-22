Yenilebilir Otlar Projesi Burhaniye'de Hayata Geçti - Son Dakika
Yenilebilir Otlar Projesi Burhaniye'de Hayata Geçti

22.01.2026 16:16
BUBFA öğrencileri, yerel mutfak kültürünü tanıtmak için 'Lezzet Patikası' projesini başlattı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından yerel mutfak kültürüne ilgi duyanla yönelik proje oluşturuldu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "Lezzet Patikası-Yenilebilir Otlar" projesi, "Her Adımda Bir Tat, Her Yaprakta Bir Hikaye" mottosuyla hayata geçirildi.

Projede, Ege Bölgesi'nde yetişen yenilebilir yabani otları gastronomik, kültürel ve ekolojik yönleriyle tanıtarak, yerel bilgi birikimini kayıt altına alması ve sürdürülebilir mutfak kültürüne katkı sağlaması hedefledi.

Projenin ilk aşamasında Edremit ve Burhaniye çevresindeki pazarlara gidilerek bu konuda bilgili kişilerle mülakat yapıldı.

Edinilen bilgiler doğrultusunda detaylı araştırmalar neticesinde içinde yenilebilir otların faydaları, rotaları ve yemek tarifleri bulunan bir kitapçık hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan kitapçığın tanıtım gününde konuşan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, öğrencilerin yerel gastronomi mirasına sahip çıkma ve akademik bilgiyi saha çalışmalarıyla birleştirme becerisine dikkati çekti.

İlban, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu proje ile yenilebilir yabani otların doğru, bilinçli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önemli bir kaynak ortaya konulmuştur. Öğrencilerimizin araştırma sürecinde gösterdiği sorumluluk, ekip ruhu ve özveri bizleri son derece memnun etmiştir. Fakültemiz, yerel değerleri koruyan ve topluma katkı sunan bu tür çalışmaları her zaman desteklemeye devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, Son Dakika

