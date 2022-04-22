Yenilenebilir Enerji Konferansı 9 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

IRENEC 2022 12'nci Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, "Küresel Enerji Dönüşümünde Durum: Başarılar, Engeller, Yenilikler ve Gelecek Perspektifleri" başlığıyla 9 Haziran'da başlıyor. IRENEC 2022'nin ana temasını, mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef oluşturuyor.

IRENEC 2022, Türkiye Yenilenebilir Enerjisi Birliği, EUROSOLAR Türkiye tarafından organize edilen ve pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon tarafından desteklenen 12'nci Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 9 – 11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

4 ANA BAŞLIK

Enerji Entegrasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması, Enerji Dönüşümü 2050, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Uygulamaları olarak 4 ana başlıkta düzenlenecek konferansta, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Dolf Gielen, Dünya Biyoenerji Birliği Başkanı Christian Rakos ve Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, EUROSOLAR Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, tema konuşmacısı olarak yer alacak.

"FOSİL YAKITLARI YER ALTINDA BIRAKMALIYIZ"

Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 yenilenebilir enerjiye geçişinin ancak çözüm tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel hükümetlerle gerçekleşebileceğini ifade eden EUROSOLAR Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, "Günümüzde tüm dünya ülkeleri yaşam çevresini korumak gerektiğini kavrayıp en kısa zamanda kömür, doğal gaz ve petrol tüketimini durdurmak için çalışıyor. Artık çözümün öncelikle enerjiyi verimli kullanmak ve tümüyle yenilenebilir enerjiye geçiş olduğu anlaşıldı. Peki neden yenilenebilir enerji? Yenilenebilir enerjinin kaynağı güneşin ısısı ve ışığı tükenmez ve ücretsiz. Elektrik üreten güneş panelleri ve rüzgar santralleri en az maliyetli ve üretilen elektrik de elektrik şebekesinden satın alınan elektrikten beş misli daha ucuz. Bu nedenle en kısa zamanda daha fazla yenilenebilir elektrik üretip fosil yakıtları yeraltında bırakmalıyız. Yaşam çevresini korumanın ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin tek yolu budur" dedi.