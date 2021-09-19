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Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor - Son Dakika

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

19.09.2021 12:52
Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor, System.String[]

Ford’un B segmentindeki temsilcisi Fiesta, yeni özellikleri tasarımı ve hibrit dahil olmak üzere farklı versiyonlarıyla tanıtıldı.

Ford'un B segmentindeki temsilcisi Fiesta, yeni özellikleri tasarımı ve hibrit dahil olmak üzere farklı versiyonlarıyla tanıtıldı.

Trend, Titanium, ST ve Active modellerinin her biri daha fazla renk seçenekleri, jant tasarımı ve iç tasarım detaylarından faydalanıyor. Fiesta ailesi oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST ve Active modellerinin yanı sıra karakteristik özelliklerini güçlendiren Vignale paketleri ile büyüyor.

LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor. Yeni Fiesta'da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı bulunuyor.

Yenilenen <a class='keyword-sd' href='/ford-fiesta/' title='Ford Fiesta'>Ford Fiesta</a> hibrit seçeneğiyle geliyor

Elektrikli güç ve aktarım organları modelin yakıt verimliliğine ve sürüş konforuna olumlu katkı sağlıyor. Ford'un EcoBoost 48-voltluk hafif hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize ediyor, aynı zamanda Fiesta'nın sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği ile pekiştiriyor. Söz konusu teknoloji Ford'un Powershift yedi ileri vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte çalışıyor.

Ford ayrıca, performansı geliştirilmiş yeni Fiesta ST modelini de tanıttı. Model, yeni Matrix LED ön farlar, Ford mühendisleri tarafından tasarlanmış yeni performans koltuklar, yenilenen ön ızgara ve yeni renk seçenekleri gibi sportif tasarım detayları ve yüzde 10 artışla 320 Nm'ye kadar çıkan azami tork özelliği ile dikkat çekiyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Daha fazla karakteristik özellik

Yeni Fiesta, Puma ile aynı platformu kullanıyor. Serinin yeni dış tasarımında burun kısmının yüksekliğini artıran motor kaputu ve daha geniş üst ızgaralar yer alıyor. Ford'un mavi oval amblemi artık motor kaputunun kenarında değil, ızgara içinde yer alıyor.

Standart olarak sunulan LED ön farlar'ın yanı sıra arka farlar da yeni siyah çerçeveler içinde yer alırken, mevcut LED arka farları da Premimum Siyah renk tamamlıyor. Fiesta'nın kendine özgü dış ve iç tasarım unsurları dışında farklı tampon alt paneli ve ızgara tasarımı bulunuyor; bu da her bir modele karakteristik bir özellik kazandırıyor. Trend ve Titanium modellerinde ise yan havalandırma ızgaraları ve belirgin yatay levhalar ve krom çerçeveye sahip daha geniş üst ızgaralar bulunuyor. Titanium modelinde ayrıca, krom pencere çerçeveleriyle eşleşen, kromla kaplanmış üst ızgara yatay çubukları yer alıyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

ST modelinde daha sportif özelliklere sahip; bal peteği görüntüsünde, parlak siyah renkte yeni üst ızgaralar bulunuyor. Geniş yan havalandırma ızgaraları otomobilin gövde rengiyle aynı renkte. Daha geniş ve daha alçakta yer alan ızgara da serinin sportif görünümüne katkı sağlıyor.

SUV'dan ilham alan Active modelini diğer modellerden maceracı karakterini ortaya koyan sert çizgilere sahip tasarım detayları ayırıyor. Parlak siyah renkteki geniş üst ızgara, daha yüksek ve çıkıntılı yan havalandırma ızgaraları, Active serisinin Crossover duruşunu yansıtıyor.

Yeni Fiesta'da yedi adet yeni alaşımlı jant tasarımı ve iki yeni gövde rengi bulunuyor. Titanium, ST ve Active modelleri için mevcut olan Vignale paketleri özel tasarım 17 ve 18 inçlik alaşımlı jantlar, Sensico tasarımı koltuk malzemeleri ve modeline göre mat karbon efektli iç dekorasyon unsurları ile sunuluyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Güç aktarım organları

Model, EcoBoost 48 voltluk hafif hibrit ve EcoBoost benzinli güç aktarım organlarına sahip.

EcoBoost Hibrit modellerde standart jeneratör yerine Kayış Tahrikli Entegre Jeneratör (BISG) yer alıyor; bu da genellikle fren ve yavaşlama sırasında azalan enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlıyor. BISG, 48 voltluk lityum-iyon, hava ile soğutulan aküyü şarj ediyor.

BISG ayrıca motor ile entegre olarak, depolanan enerji ile normal sürüş ve hızlanma sırasında torka yardımcı olarak ve aracın elektrikli yardımcı donanımlarını çalıştırarak hareketlendirme görevi görüyor. Bu teknoloji, motoru 350 milisaniye gibi kısa bir sürede yeniden çalıştırabiliyor; daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak için aracın debriyaj pedalına basılıyken ve vitesteyken yavaşlayarak 25 km/s'nin altında bir hıza düşmesi ve durması gibi durumlarda motoru durdurmak için Otomatik Başlat-Durdur sistemini devreye sokuyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Yeni Fiesta'nın 1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor gücü seçenekleri ile sunuluyor. Ford'un gerçekleştirdiği araştırmalardan elde ettiği bulgulara göre yeni Fiesta'nın 4.9l/100 km WLTP yakıt verimliliği ve 111g/km'den başlayan CO2 emisyon değerleri hibrit olmayan 125 PS 1.0-litre EcoBoost motora kıyasla yüzde 5 oranında iyileştirme sağlıyor ve buna bağlı olarak da şehir içi kullanımda yüzde 10'a kadar tasarrufu mümkün kılıyor. 5.2 l/100 km yakıt verimliliği ve 117 g/km'den başlayan CO2 değerleri ile 125 PS EcoBoost Hibrit ayrıca yedi ileri vites ve Powershift şanzıman ile sunuluyor; ayrıca optimum sürüş deneyimi için kusursuz vites değişimini mümkün kılıyor.

Normal, Spor ve Eco sürüş modlarına sahip Fiesta'da sürüş modları sürücülerin gaz pedalı duyarlılığını, ESP sistemini (Elektronik Stabilite Programı), çekiş kontrolü, otomatik vites modellerde vites değiştirme sürelerini farklı performans gerektiren sürüş şekillerine göre ayarlamalarını mümkün kılıyor. Fiesta Active modelinde ayrıca Patika ve Kaygan Yol sürüş modları da yer alıyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Bağlantılı teknolojiler

Modelde sürücüler ve yolcular için şehir içi sürüşten şehirlerarası otoyolda sürüşe kadar farklı senaryolara yönelik olarak konforu, güvenilirliği ve kullanım kolaylığını artırmaya yardımcı olacak sürüş teknolojileri yer alıyor. Standart LED ön farlar, üstün görüş sağlamak için uzun ve kısa LED far ve gündüz farı içeriyor. Üst sınıf Matrix LED ön farlar, farklı sürüş senaryolarına göre uyarlanabiliyor. Araç sensörleri düşük hızda manevra girişimi ya da cam sileceklerinin çalıştığını algıladığında Manevra Farı ve Kötü-Hava Farı fonksiyonları devreye giriyor ve otomatik olarak farları sürücünün daha net görmesini sağlayacak şekilde ayarlıyor. Yansıma yapmayan uzak far, yaklaşmakta olan trafiği algılamak ve yoldaki diğer sürücülerin gözünde parlama yapabilecek ışınları engellemeye yönelik olarak "yansımasız nokta" oluşturmak için öne monte edilmiş bir kamera kullanıyor. Bu teknoloji gece sürüşlerinde görüş etkinliğini maksimum düzeye taşırken, diğer sürücülerin gözlerinin kamaşma riskini azaltmaya yardımcı oluyor ve uzun farların kullanımını artırıyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Yeni Fiesta ile sunulan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı, sürücülere navigasyon bilgilendirme de dahil tüm bilgi ekranlarını kişiselleştirme ve önceliklendirme olanağı veriyor. Dijital gösterge grubunda farklı temalarla tasarlanmış, seçilen Sürüş Modlarına uygun ekranlar ve sürücü asistanı teknolojileri gibi yüksek öncelikli bilgiler için ayrı bir alan yer alıyor.

Araçta aynı zamanda Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleme ve Hız Levhası Tanıma teknolojileri yer alıyor. Her iki teknoloji de öndeki araçla mesafeyi koruyarak, konforlu bir sürüşü sağlamak için tasarlandı. Powershift şanzımanlı araçlarda sistem otomatik olarak Fiesta'yı tamamen durdurabiliyor ve dur-kalkların yoğun olduğu trafikte otomatik olarak hareket ettirebiliyor.

Ayrıca, Aktif Park Asistanı, aracın sığabileceği boyutta park alanlarını tespit edebiliyor ve sürücünün yalnızca hızı, freni ve vites seçimini kontrol ederken ellerini kullanmadan park etmiş araçlar arasında dikey ya da paralel park etmesini sağlıyor. Olası çarpışmaları önlemek ya da çarpışmanın etkisini hafifletmek üzere tasarlanmış teknolojiler arasında, Çapraz Trafik Uyarı Sistemli ve Aktif Fren Sistemli Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Şerit Takip Sistemi ve Çarpışma Öncesi Aktif Fren Sistemli Asistan yer alıyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Ford'un iletişim ve eğlence sistemi SYNC 36 basit sesli komutlarla sesi, navigasyon sistemini ve bağlantılı akıllı telefonları kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Sistem Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu ve 8 inçlik bilgi eğlence sistemi ile destekleniyor. Dokunmatik ekran, tutma ve kaydırma hareketleriyle yönetilebiliyor ve kullanılabilir arka görüş kamerasından 180 derecelik görüntüyü ekrana yansıtabiliyor.

Daha üst serilerde akıllı telefonlar için kablosuz şarj bölmesi ve 10 hoparlörlü, bir adet entegre subwoofer ile 575 watt'lık Dijital Sinyal İşleme Amfisi içeren B&O Ses Sistemi yer alıyor.

Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor

Amelia Hamlin, Tragger, Fiesta, Ford, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Ford Fiesta hibrit seçeneğiyle geliyor - Son Dakika


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