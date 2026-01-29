Yenimahalle'de Tenis Kortları Protesto Edildi - Son Dakika
Yenimahalle'de Tenis Kortları Protesto Edildi

Yenimahalle\'de Tenis Kortları Protesto Edildi
29.01.2026 15:29
Yenimahalle'de tenis kortlarının özelleştirilmesine karşı protesto düzenlendi, halk özelleştirmeyi istemiyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediyeye ait tenis kortlarının özelleştirileceği iddiaları üzerine Birleşik Tenis Topluluğunca protesto düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi önünde toplanan grup, "Tenis kortları halkındır, özelleştirilemez" yazılı pankart açıp, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Danacıoğlu, ilçede bulunan tenis kortlarının yalnızca bir spor alanı değil, herkesin sosyal bağlarını güçlendirdiği önemli kamusal alanlar olduğunu söyledi.

İlçedeki özel tenis kulüplerinde bir saatlik kort kullanım bedelinin yaklaşık 850 lirayı bulduğunu belirten Danacıoğlu, belediyenin kortları ücretsiz ve eşit biçimde halkın kullanımına sunmasının önemine değindi.

Yaklaşık 5 bin vatandaşın imzasını toplayıp Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Danacıoğlu, bu görüşmeden bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Danacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yenimahalle, Batıkent ve Eryaman'da yaşayan; spor yapma hakkını savunan, kamusal alanların korunmasını isteyen yaklaşık 5 bin yurttaş olarak, Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar'ı bu özelleştirme ısrarından vazgeçmeye, halkın sesine kulak vermeye ve tenis kortlarının kamusal niteliğini korumaya davet ediyoruz."

Öte yandan, Yenimahalle Belediyesi yetkilileri de İsmail Hakkı Tonguç Parkı'nda bulunan tenis kortlarının özelleştirilmesiyle ilgili bir tasarruflarının olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
