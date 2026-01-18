Yenipazar'da Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yenipazar'da Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı

Yenipazar\'da Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı
18.01.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar'da üreticilere tarımsal destekler ve hastalıklarla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, köy bazlı bilgilendirme kapsamında üreticilere tarımsal bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yenipazar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından köy bazlı olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları kapsamında Sorguncukahiler Köyü'nde eğitim amaçlı bir toplantı yapıldı. Toplantıda üreticilere tarımsal destekleme programları, başvuru süreçleri, bitkisel hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Köyde üretim yapan çiftçilerin sorularının dinlendiği toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik açıklamalarda bulunularak çözüm önerileri paylaşıldı. Çalışmaların, tarımda verimliliğin artırılması ve üreticilerin doğru bilgiye zamanında ulaşmasını hedeflediği belirtildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Üreticilerimizin desteklemeler ve tarımsal uygulamalar konusunda doğru ve güncel bilgiye ulaşması büyük önem taşıyor. Bu tür bilgilendirme toplantılarını ilgili kurumlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yenipazar, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:24:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.