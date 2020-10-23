Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor - Son Dakika

Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor

23.10.2020 14:07
Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da bir mahalleye daha park kazandırıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da bir mahalleye daha park kazandırıyor. Paşaköy Muhtarı Murat Ali Tosunoğlu'nun talebi olan park için çalışmalara başlanırken, Tosunoğlu kendisinin ve mahallelilerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhtar Tosunoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na mahallesine yapılan hizmetler için teşekkür ederken, "Mahalleme bir kibrit çöpü dahi getiren kişiye Allah razı olsun diyorum. Başkanlarımıza bir telefon kadar yakınız" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve Büyükşehir Belediyesi'yle Yenipazar Belediyesi'nin uyum içerisinde çalıştığını ifade eden Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan "Her türlü talebimiz karşılanıyor. Bir istiyoruz, bin veriliyor. Bundan en karlı çıkan da vatandaşlarımız oluyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteğiyle Yenipazar'ın her mahallesinde çalışıyoruz, vatandaşlarımızın talebi olan, mahallelerimizin ihtiyacı olan her türlü işi de yapmaya talibiz" ifadelerini kullandı. Paşaköy halkının yapılan hizmetlerden çok memnun olduğu için parkın yapılmasında da yardım ettiğini söyleyen Ercan, "Mahallede istinat duvarı ihtiyacı vardı. Mahalleli bizlerle birlikte bir gün içerisinde duvarı ördü. Şu anda da mahalleli parkın yapımında çalışıyor, yani Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar Belediyesi ve Paşaköylüler imeceyle iş yapıyor. Ortaya da güzel bir eser çıkacak" dedi.

Paşaköy Muhtarı Tosunoğlu, "İsteklerimiz yerine getiriliyor"

Paşaköy Muhtarı Murat Ali Tosunoğlu ise " ASKİ'den yeni sondaj kuyusu talebinde bulunmuştuk, bu isteğimiz yerine getirildi. Yollarımızın parke yapılması talebinde bulunmuştuk, büyük bölümü yapıldı. En son da mahalleme meydan ve park düzenlemesi talebim olmuştu, şu anda da onu yapıyoruz" dedi. Muhtarlığı "Bizim ekmeğimiz, aşımız, suyumuz vatandaşa hizmet etmek" sözleriyle özetleyen Tosunoğlu, "Mahalleme bir kibrit çöpü dahi getiren kişiye Allah razı olsun diyorum. Bu konuda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'e ve Başkan Yardımcımız Malik Ercan'a çok teşekkür ediyorum. Hepsi bize bir telefon kadar yakın. İstediğimiz her konuda işlerimizi yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan parktan bütün mahallelinin faydalanacağını belirten Tosunoğlu "Böyle çalışkan başkanlarımız olduğu sürece vatandaşımıza daha fazla hizmet götüreceğiz, özellikle çocuklarımız çok mutlu olacak" dedi.

Mahallelilerden 85 yaşındaki Süleyman Bacakoğlu ise "Bu yapılan hizmetler daha öncesinde Paşaköy'e hiç gelmemişti. Mahallemize elektrik getirildiğinde çok heyecanlanmış, sevinmiştim. Bugün de parkımızı görmeye geldim, parkımız çok güzel olacak. Başkanlarımızdan çok memnunuz. Yapılan işin hakkını vermek lazım, 85 yaşındayım Özlem Çerçioğlu gibi çalışkan bir belediye başkanı gelmedi" şeklinde konuştu. - AYDIN

Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor
Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar, Paşaköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenipazar'ın Paşaköy Mahallesi yeni parkına kavuşuyor - Son Dakika

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