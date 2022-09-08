Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

08.09.2022 21:04
Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Buğra Petek idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü Petek hayatını kaybetti.

Buğra Petek'in Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu olduğu öğrenildi.

Petek'in cenazesi yarın Muğdat Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Yenişehir, Hisarcık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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