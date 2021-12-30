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Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti

30.12.2021 10:31

Adana'da Emrah Altaş, apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Emrah Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisten kaçan Şirin D.'yi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş, iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı.

Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti! 1 yaralı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti! 1 yaralı
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Adana Yüregir, Mehmet Şirin, Emrah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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