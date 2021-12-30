Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş, iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.