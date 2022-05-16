Yere dökülen pul biberleri satan esnafın dükkanında tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yere dökülen pul biberleri satan esnafın dükkanında tarihi geçmiş ürünler bulundu

16.05.2022 13:06

Şanlıurfa'da yere dökülen isotları yeniden satan esnafa 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.

Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu. Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Yere dökülen isotları yeniden satışa sunan esnafın dükkanında tarihi geçmiş 4 bin 120 ürün bulundu

8 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Yere dökülen isotları yeniden satışa sunan esnafın dükkanında tarihi geçmiş 4 bin 120 ürün bulundu

4 BİN 120 ÜRÜNE EL KONULDU

Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Domates, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yere dökülen pul biberleri satan esnafın dükkanında tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Suriye'de "Türkiye'dekiler geri gelmesin" protestosu: Dönmelerini istemiyorlar
13:21 Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler
13:20 Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı
13:14 Ukrayna'da Harkov Valisi'nden gündem olacak iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı
13:04 Saadet Partisi'ne içeriden eleştiri: HDP ve CHP ile temaslardan rahatsızız
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 13:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yere dökülen pul biberleri satan esnafın dükkanında tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement