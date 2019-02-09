Son Dakika Haberleri: Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" Programı

Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" Programı

37 dakika önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını söyledi.

Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını söyledi.

Demircan, Cazibe Merkezinde düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi tarafından Anadolu'nun tüm illerinde geniş bir eğitim seferberliği başlatıldığını belirtti.

Edirne ve Kırklareli'nde AK Parti belediyeciliğine olan ihtiyacın tavan yaptığını dile getiren Demircan, vatandaşların da bu yönde taleplerinin olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Parti olarak yerel seçimlere çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Trakya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Edirne ve Kırklareli'nde bunu gördük. 31 Mart seçimleri de inşallah Kırklareli ve Edirne'ye yeni gelişmeler getirecek. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da 31 Mart'ta başarılı olacağımıza inanıyorum. Zafer Kırklareli ve AK Parti'nindir. Sabah Edirne'de biraz dolaştım ve çok üzüldüm, gerçekten iflas etmiş bir belediyecilik var. Hiçbir şey yok. Oysa Türkiye aldı başını gidiyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Denizli, Trabzon'na bir bakın. Burası Avrupa'nın İstanbul'un dibi. Nasıl uzak kalmış gelişmeden? Vatanımız, toprağımız Kırklareli'miz için vakit AK Parti zamanı. AK Partili olduğumuz için değil memleketimizi çok sevdiğimiz için böyle konuşuyoruz. Ama ben her şeye rağmen umutluyum."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise 31 Mart yerel seçimlerinin hizmet açısından çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 16 yıldır her seçimde birinci olduğunu hatırlatan Minsolmaz, Türkiye'nin her şeye rağmen büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş de birer konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Edirne, Kırklareli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi

Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]