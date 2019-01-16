Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
AK Parti Bahşili ilçe belediye başkan adayı Recep Zafer Tekin, yapımı devam eden kara yollarında incelemelerde bulundu.
AK Parti Bahşili ilçe belediye başkan adayı
Recep Zafer Tekin, yapımı devam eden kara yollarında incelemelerde bulundu.
Tekin, beraberindeki Karayolları Genel Müdürlüğü
ekipleriyle ilçe girişinde bulunan ancak uzun süredir açılamayan köprü ve yapımı devam eden Kırıkkale- Kulu
kara yolu şehir içi bağlantısını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Tekin, yıllardır trafiğe açılamayan Kırıkkale-Kulu kara yolu şehir içi bağlantısının hızlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.
Tekin, ilçe girişinde bulunan ve 14 yıldır açılamayan köprünün de bir an önce açılması için gayret ettiklerini belirterek, "Burada trafik tek köprüden sağlandığı için zaman zaman trafik kazalarına yol açmaktadır. Bu sıkıntıyı çözmek için yapmış olduğumuz girişimlerle arkadaşlar geldi. İnşallah en kısa zamanda da bunları faaliyete geçirecekler." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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