Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, "Gördüğünüz gibi ben yerimdeyim görevime devam ediyorum.
Enez
Belediye Başkanı Abdullah Bostancı
, "Gördüğünüz gibi ben yerimdeyim görevime devam ediyorum. Herhangi bir sorun yok." dedi.
Bostancı, makamında düzenlediği basın toplantısında hakkında aslı olmayan haberler çıktığını söyledi.
Görevine devam ettiğini belirten Bostancı, "Gördüğünüz gibi ben yerimdeyim görevime devam ediyorum. Herhangi bir sorun yok." diye konuştu.
Tartışmaların, konuşmaların normal olduğunu ancak bunu siyasi polemik konusu yapmanın doğru olmadığının altını çizen Bostancı, görevinin başında olduğunu vurguladı.
Aslı olmayan haberlere inanılmaması gerektiğini aktaran Bostancı, "Dim dik ayakta ve 31 Mart seçimlerinde de burada AK Parti olarak olarak kazanacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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