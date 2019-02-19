Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin sorunlarını bildiklerini gönüllere girmek ve projelerini anlatmak için ziyaretlere devam ettiğini belirtti.

Edirne temel belediyecilik problemlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Uymaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Altyapı, ulaşım, içme suyu, yol ve kaldırım sorunlarını biliyoruz. Yeşil alanların yetersizliği gibi başlıca sorunları ziyaretlerimizde vatandaşlarımız bize kendileri anlatıyor. Biz de hemşehrilerimiz ile olan temaslarımızda bütün bu sorunları giderecek, Edirne'nin her sokağına, her köşe başına, her taşına bir proje oluşturduğumuzu ve bu projelerle ilgili olarak da çalışmalarımızı tamamladığımızı aktarıyoruz. Vatandaşlarımızın bahsettiği Edirnemizin sorunlarına kesin çözüm olacak projelerimizi 23 Şubat Cumartesi günü 'Proje Tanıtım Toplantısı' yaparak halkımıza anlatacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Binali Yıldırım Görevi Bırakıyor TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti Binali Yıldırım'ın Videosu Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:38:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]