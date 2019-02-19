Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
AK Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, yerel seçim çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin sorunlarını bildiklerini gönüllere girmek ve projelerini anlatmak için ziyaretlere devam ettiğini belirtti.
Edirne temel belediyecilik problemlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Uymaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Altyapı, ulaşım, içme suyu, yol ve kaldırım sorunlarını biliyoruz. Yeşil alanların yetersizliği gibi başlıca sorunları ziyaretlerimizde vatandaşlarımız bize kendileri anlatıyor. Biz de hemşehrilerimiz ile olan temaslarımızda bütün bu sorunları giderecek, Edirne'nin her sokağına, her köşe başına, her taşına bir proje oluşturduğumuzu ve bu projelerle ilgili olarak da çalışmalarımızı tamamladığımızı aktarıyoruz. Vatandaşlarımızın bahsettiği Edirnemizin sorunlarına kesin çözüm olacak projelerimizi 23 Şubat Cumartesi günü 'Proje Tanıtım Toplantısı' yaparak halkımıza anlatacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:15 Kaynak: AA
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