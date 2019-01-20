Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Dazkırı İlçe Başkanı Turgay Erdoğdu, teşkilatın yerel seçimlere hazır olduğunu söyledi.

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AK Parti Dazkırı İlçe Başkanı Turgay Erdoğdu, teşkilatın yerel seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Erdoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin ilçe belediye başkanı adayı Şerif Kocatepe'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Dazkırı'da AK Parti belediyeciliğinin yeniden kazanacağını belirtti.

İlçe belediye başkan adaylarına karşı halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini aktaran Erdoğdu, "AK Parti ile belediyeyi tekrar kazanacağımıza inanıyoruz. Zaferle ve iktidarın gücüyle Dazkırı'yı yeniden kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Şerif Kocatepe, Dazkırı, Güncel
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