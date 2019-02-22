Yerel Seçimlere Doğru

Karabük
Belediye Başkanı ve MHP
Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili
, MHP İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi Üyeleri ve parti yönetimiyle buluştu.
Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Vergili, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Seçim çalışmaları konusunda partililerle görüş alışverişinde bulduklarından bahseden Vergili, halkın teveccühünün üst seviyede olduğunu vurguladı.
"Şehir ve Kadın" AK Parti
Karabük İl Kadın Kolları ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından "Şehir ve kadın" temalı bir program gerçekleştirdi.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
, Vali Nafiz Kayalı
Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin hizmet konusunda bir sıkıntısı yok. Hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek işler gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bizim yapmamız gereken insanların derdini dinlemek ve çözebildiğimiz kadar yardımcı olmak. Bu konuda sizler daha çok vatandaşla iç içesiniz. İnşallah sizlerden aldıklarımızı cevaplamak için yeni bir sistematik oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Safranbolu
'da içme suyu şebeke projesi
AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya
, Safranbolu'da vatandaşların damacana kalitesinde su içeceğini ve her ay 150 lira tasarruf edeceklerini bildirdi.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 2050 yılına kadar içme suyu sorununun ortadan kalkacağını, projenin 15 milyon avroya mal olacağını ve iki yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.