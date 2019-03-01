Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, seçim çalışmalarını sürdürdü.

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, beraberinde ki CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, İYİ Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Serap Kaya ve Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Arapsuyu Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürdü. Mahalledeki esnafı ziyaret eden Esen, her mahallenin sorunlarıyla tek tek ilgileneceğini belirtti. Halk belediyeciliği yaptıklarının bilincinde olacaklarını ifade eden Esen, "Halkın temel sorunlarından başlayarak vatandaşın tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir belediyecilik örneği göreceksiniz. Her mahallenin ihtiyaçlarını, taleplerini ve eksiklerini tespit ediyoruz. Tüm bu ihtiyaçları 1 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde karşılayacağız. Aynı zamanda sorunların çözümü konusunda bizzat kendim takipçisi olacağım. Seçimden sonra da halkımızla bir araya gelip taleplerine nasıl çözümler bulacağımız konusunda fikir alışverişi yapacağız" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Semih Esen, belediye başkan adayı, Konyaaltı, Cumhuriyet Halk Partisi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]