Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

58 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Çankırı'da programlara katıldı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Çankırı'da programlara katıldı.

Ilgaz ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Aydın, daha sonra Korgun ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Aydın, İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla Çankırı'ya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin iller ve ilçeler üzerinde uzun zamandır kamuoyu araştırması yaptığını belirten Aydın, "Buna bağlı olarak kazanma şansının oluştuğu yerlerle ilgili görüşmeler yapmak üzere buraya geldim. Çankırı merkezde partimiz seçimi kazanmaya çok yakın." dedi.

Seçime kalan sürede durumun İYİ Parti yönünde pozitif ilerleyeceğini ifade eden Aydın, "Her seçimi belirleyen birtakım temel özellikler var. Bu seçimin belirleyici unsuru da şu anda ülkenin içinde bulunduğu şartlar. Seçimin en önemli ana belirleyicisi o olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin politikalarını da eleştiren Aydın, Çankırı'da partisi için oy istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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