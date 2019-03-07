Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

39 dakika önce

AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Kaya, yaptığı açıklamada, var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

İstihdama yönelik projelere ağırlık vereceklerini dile getiren Şahin, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 2 olan fakülte sayısını 5'e çıkartmak. İlçemize yatırım yapmak isteyenlere arsa temininde yardımcı olacağız. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle ilçemize yeni yatırımcıların kazandırılmasının peşinde olacağız." diye konuştu.

Halil Posbıyık'tan ziyaretler

CHP'nin Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem ve Ereğli Berberler Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy'u ziyaret etti.

Posbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, ekibiyle önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Posbıyık, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak vatandaşlardan destek istediklerini kaydetti.

Ali Kaya'nın çalışmaları

İYİ Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İl Başkanı Yardımcısı Asım Tazegül, il ve belediye meclis üyesi adaylarının eşlik ettiği Kaya, projelerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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