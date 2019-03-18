Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

24 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, çalışmalarını değerlendirdi.

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Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, çalışmalarını değerlendirdi.

Vergili, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 10 yıllık görev süresi boyunca hiç kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmadıklarını söyledi.

"Daha önceki seçimlerde diğer partilerden de oy aldı, şimdi alamayacak" algısı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Vergili, " CHP, AK Parti, Saadet Partisi ayırmadan belediye yönetiminde çalışmalar sergiledim ve hep uyum içinde oldum. Vatandaşlar nezdinde de kimseye 'Sen şu partilisin, bu partilisin.' asla demedik. Karabük'te yaşayan tüm vatandaşlarımızın gönlüne girmeyi başardık." diye konuştu.

Vergili, seçim çalışmaları kapsamında, Şirinevler, Atatürk, Beşbinevler, Kutuluş, Öğlebeli, Esentepe ve Fatih mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Vergili, daha sonra Bağ-Essan Sanayi Sitesi'ndeki esnafın sorunlarını dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:18 Kaynak: AA

AK Parti, Rafet Vergili, MHP, Karabük, Güncel
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