Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Ladik Belediye Başkan Adayı Nurhan Yapıcı Özel, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Ladik Belediye Başkan Adayı Nurhan Yapıcı Özel, seçim çalışmalarını sürdürdü.

İlçede esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Özel, Ladik ile ilgili projeleri hakkında bilgi vererek 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için destek istedi.

Daha sonra ilçe meydanda kurulan seçim ve tanıtım standına gelen Özel, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, belediye başkanı seçilmesi halinde vakit kaybetmeden hazırladığı projelerini hayata geçireceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:27 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Ladik, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Günde 25 Litre Su İçen 66 Yaşındaki Kadın, Hayat Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:31:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]