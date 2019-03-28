Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yerel seçimler ile ilgili açıklamada bulundu.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yerel seçimler ile ilgili açıklamada bulundu.

Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecine 59 ana projeyle çıktıklarını, raylı sistem projesi dışındaki tüm projelerin belediye bütçesiyle yapılabileceğini söyledi.

Bartın'ın bir kültür, sanat, kardeşlik ve huzur şehri olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bu kardeşlik, huzur bozulmamalı. Bir kere bozulursa bir daha düzeltme şansı olmaz. Biz ismi ne olursa olsun, nereli olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, hangi görüşten olursa olsun kardeşiz. Bu kardeşlik ortamı içerisinde bir Bartın'da yaşamamız lazım olduğunu ifade ediyorum. İnanıyorum ki, 10 yıl boyunca kardeşlik bağını oluşturduk. Allah nasip ederse 31 Mart akşamından sonra başlayacağımız belediye hizmet ve çalışmalarında yine kardeşlik ruhu içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Cemal Akın, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]