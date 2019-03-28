Yerel Seçimlere Doğru

Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
, yerel seçimler ile ilgili açıklamada bulundu.
Akın, MHP
İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez
İlçe Başkanı Murat Demir
, belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecine 59 ana projeyle çıktıklarını, raylı sistem projesi dışındaki tüm projelerin belediye bütçesiyle yapılabileceğini söyledi.
Bartın'ın bir kültür, sanat, kardeşlik ve huzur şehri olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:
"Bu kardeşlik, huzur bozulmamalı. Bir kere bozulursa bir daha düzeltme şansı olmaz. Biz ismi ne olursa olsun, nereli olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, hangi görüşten olursa olsun kardeşiz. Bu kardeşlik ortamı içerisinde bir Bartın'da yaşamamız lazım olduğunu ifade ediyorum. İnanıyorum ki, 10 yıl boyunca kardeşlik bağını oluşturduk. Allah nasip ederse 31 Mart akşamından sonra başlayacağımız belediye hizmet ve çalışmalarında yine kardeşlik ruhu içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz."