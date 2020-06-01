Yerköy Belediyesi altyapı çalışmalarına başladı - Son Dakika

Yerköy Belediyesi ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen altyapı çalışmalarına yeniden başladı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri altyapı çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.



Yüzüncü Yıl, Atmışevler, Hüyük, Karacaşar ve Gençoğlu mahallelerinin altyapı çalışmalarına bir süredir ara verildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu süre içerisinde büyük bir sabır ve anlayışla çalışmalarımızın tamamlanmasını bekleyen mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.