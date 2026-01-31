Yerli Kalkınma Teşvikleri Artırıldı - Son Dakika
Yerli Kalkınma Teşvikleri Artırıldı

Yerli Kalkınma Teşvikleri Artırıldı
31.01.2026 16:29
Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nda yatırımcılar için destekleri artırdı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, yatırımcılara sunulan teşvik unsurlarının ve finansman desteklerinin artırıldığını bildirdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel kalkınmada 2025'te devrim niteliğinde bir adım attık. Başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerimizin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürüyoruz. Kapsamlı teşvikler ve güçlü mali desteklerle 81 ilimizin her biri için belirlediğimiz 4 öncelikli alanda katma değerli yatırımların önünü açıyoruz. Programın ilk çağrısından elde ettiğimiz veriler ışığında yatırım başlıklarını 2026 yılı için güncelleyerek Resmi Gazete'de ilan ettik. Bununla birlikte, yatırımcılarımıza sunduğumuz teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdık. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla, Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamlemizi büyütüyor, refahı yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

