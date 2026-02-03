Yerli Kömür Tehdidi: İthalat Problemi - Son Dakika
Ekonomi

Yerli Kömür Tehdidi: İthalat Problemi

03.02.2026 15:59
Sendika, yerli kömür alımının artırılmasını ve Soma Termik Santrali'nin düzenli çalışmasını talep etti.

Osman Bekar

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Soma Termik Santrali'nin tam kapasite ve düzenli çalışmasının ve yerli kömür alımının cazip hale getirilmesinin sağlanmasını istedi.

Sendikanın yönetim kurulunca yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de madencilikte ithal kömüre dayalı üretim modeli benimsendiği, bu durumun da yalnızca madencilik sektörünü değil, istihdamı, bölgesel ekonomileri ve ülkenin enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit eden bir noktaya ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nın önemli miktarda kömür rezervine sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen kamu ve özel sektör santrallerinde ithal kömür kullanımının cazip hale getirilmesi ve yerli kömür için yapılan teşviklerin yetersiz kalması, yerli üretimin gerilemesine, maden sahalarının atıl kalmasına, yerli üretim yapan firmaların iflasına ve binlerce madencinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Yaşanan süreç, ülkemizdeki bütün santralleri ve maden sektörünü etkilemekte, sonuçları itibariyle de bölgelerdeki belirsizliği ve mağduriyetleri daha da derinleştirmektedir."

Türkiye'nin yerli kömür üretimi ve termik santral işletmeciliği açısından en önemli üretim merkezlerinden biri olan Soma ilçemizde de, ithal kömür belası son bulmadığı gibi bölgenin en önemli firmalarını iflasın eşiğine getirmiş vaziyettedir. Yerli kömüre yapılan teşviklerin yetersiz kalması, ithal kömürün cazibesini koruması ve yerli kömür alımlarının planlanan seviyelerin oldukça altında kalması, bölgedeki üretici firmaları hem teknik hem de finansal açıdan ayakta kalamaz hale getirmiştir."

"İthal kömür yüzünden firmalar konkordato ilan ediyor"

Türkiye'nin son 10 yılda kömür ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar ödediği bildirilen açıklamada, ithal kömür yüzünden son beş yılda kömür madenciliğindeki toplam işyeri sayısının 448'den 416'ya, çalışan işçi sayısının da 43 binden 32 bine düştüğü, birçok işyerinin kapandığı, en büyük firmaların konkordato ilan ettiği kaydedildi.

Soma Termik Santral işletmecisi konumundaki Torku firmasının TKİ'ye olan borcunun ve taahhüt ettiği alımların gerçekleşmemesinin bölgeyi adeta çıkmaza soktuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soma'da ve diğer bölgelerimizde üretim ve istihdam ciddi risk altındadır. Kimse bizden bu felakete seyirci kalmamızı beklemesin. Sesimizi duyurmak için yollara düşmek istemiyoruz ama maden emekçisinin sabrı tükenmiştir. Yerli üretimin devamlılığı yalnızca sektörün değil, binlerce ailenin geçiminin ve ülkemizin enerji güvenliğinin meselesine dönüşmüştür."

"Yerli kömür alımı en cazip hale getirilmeli"

Santral çalışmıyor, firmalar üretim yapamıyor, yaptığını satamıyor. İşçiler işsiz kalma korkusuyla yaşıyor. Bölge ekonomisi can çekişiyor. İthal kömür kapıları ardına kadar açılırken, kendi toprağımızın kömürü can çekişiyor.

Bu çerçevede yetkililere çağrımız nettir. Acilen Soma Termik Santralinin tam kapasite ve düzenli çalışması sağlanmalıdır. Torku firması tarafından beyan edilen kömür alım taahhütlerinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi sağlanmalı, yerli kömür alımı en cazip hale getirilmelidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sendika, Enerji, Soma, Son Dakika

