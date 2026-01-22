Yerli Seyahat Harcamaları %34,8 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Yerli Seyahat Harcamaları %34,8 Arttı

22.01.2026 10:36
TÜİK verilerine göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde yerli turistler 276,1 milyar lira harcama yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) 2025'in üçüncü çeyreğinde yurt içinde seyahate çıkan 21 milyon 548 bin kişi, toplam 276,1 milyar lira harcama yaptı. Seyahat harcamaları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 34,8 arttı.

TÜİK, 2025 Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu dönemde yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı.

Bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yapılan toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bin olarak gerçekleşti. Bu dönemde seyahate çıkanlar toplam 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 oldu.

Yerli turislerin harcaması 276,1 milyar lirayı aştı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, bu dönemde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin lira olarak kaydedildi. Toplam harcamaların yüzde 84,5'ine karşılık gelen 233 milyar 450 milyon 256 bin lira kişisel harcamalardan, yüzde 15,5'ine karşılık gelen 42 milyar 661 milyon 150 bin lira paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 10 bin 189 lira olarak hesaplandı.

En yüksek pay yeme-içme harcamalarında

Üçüncü çeyrekte toplam seyahat harcamaları içinde en yüksek pay yüzde 29,4 ile yeme ve içme harcamalarına ait oldu. Bunu yüzde 23,8 ile konaklama, yüzde 19,3 ile ulaştırma harcamaları izledi. Önceki yılın aynı dönemine göre yeme ve içme harcamalarında yüzde 31,6, konaklama harcamalarında yüzde 54,6, ulaştırma harcamalarında ise yüzde 25,7 artış kaydedildi.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,5 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 51 milyon 509 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: ANKA

