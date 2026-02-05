İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle bakanlıkta bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığındaki TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda komisyon çalışmalarının ele alındığı belirtildi. - ANKARA
Yerlikaya, Çocuk Suçları Komisyonu ile Bir Araya Geldi
