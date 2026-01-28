Yerlikaya ve Nijerya Bakanı Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Bola Ahmed Tinubu'nun ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Nijerya İçişleri Bakanı Sayın Olubunmi Tunji-Ojo ile bir araya geldik. Görüşmemizde, başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Bakana, ikili işbirliğimize sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum."