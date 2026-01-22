Yeryüzü Doktorları'ndan Filistinli Mültecilere Sağlık Yardımı - Son Dakika
Yeryüzü Doktorları'ndan Filistinli Mültecilere Sağlık Yardımı

22.01.2026 12:21
Yeryüzü Doktorları, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarına insani ve sağlık yardımı sağlıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Lübnan'da mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere insani yardım ulaştırmasının yanı sıra onların birinci basamak sağlık hizmeti almalarını da sağlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk defa 1948 yılında "Nakba", 1967 yılında ise "Naksa" olarak adlandırılan zulüm sonrasında zorla yerinden edilerek topraklarından ayrı kalan Filistin halkından yüz binlerce kişi mülteci konumuna düştü.

Yıllardır savaşın ve ablukanın altında yaşayan Filistinliler, bugün 78 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Lübnan'daki 12 mülteci kampında yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) verilerine göre, Lübnan'daki mültecilerin yüzde 80'den fazlası yoksulluk sınırında yaşıyor.

Yeryüzü Doktorları, bir taraftan Gazze'de sağlık ve insani yardım çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Lübnan'da yıllardır mülteci kamplarında temel yaşam şartlarını sağlamakta zorluk çeken Filistinliler için sağlık ve insani yardım desteğinde bulunuyor.

Lübnan'da 2007 yılında yaşanan iç çatışmalar sonucu bir kez daha yerinden edilen Filistinli mülteciler, Suriye krizi sonrasında yüzlerce Suriyeli ile birlikte aynı kamplara sığınmak zorunda kaldı.

İnsani gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken sığınmacıların demografik yapının da bozulmasıyla temel ihtiyaçlara ulaşması daha da zorlaştı. Yeryüzü Doktorları da 2021 yılından beri bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek hem insani yardım hem de sağlık alanında kamplarda yardım çalışmalarını sürdürdü.

Son olarak kış aylarında artan sağlık ve temel ihtiyaç risklerine yanıt vermek amacıyla Sayda ve Trablus'taki mülteci kamplarında iki ay boyunca sağlık faaliyetleri yürüten dernek, kamplarda yaşayan yüzlerce hastaya muayene ve tedavi hizmeti sundu.

Nüfusu yoğun olan kamplarda anne ve bebek sağlığına yönelik taramalar gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, kadınların ihtiyacı olan tüm hijyen malzemelerini ulaştırırken, bebeklerin de temel beslenme ve bakım ihtiyaçlarına yönelik mama ve bebek bezi dağıtımı sağladı.

Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, Güncel, Son Dakika

