Yeşil Lojistik Konferansı Mersin'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeşil Lojistik Konferansı Mersin'de Gerçekleşti

Yeşil Lojistik Konferansı Mersin\'de Gerçekleşti
10.01.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MDTO, enerji verimliliği ve yeşil lojistiği ele alan bir konferans düzenledi. Risklere dikkat çekildi.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirdi. Konferansta Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) lojistik sektörü üzerindeki etkileri ele alınırken, yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan firmaların küresel rekabette ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, enerji verimliliğinin artık yalnızca çevresel bir hassasiyet değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Gedik, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemeleriyle birlikte, enerji maliyetlerini ve karbon yükümlülüklerini doğru yönetemeyen firmalar küresel pazarda oyun dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Odamız, üyelerimizin bu sürece adaptasyonu için çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Enerji yönetilebilir bir kaynak

Konferansta teknik ve akademik değerlendirmelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, lojistik sektöründe işçilikten sonra en büyük gider kaleminin enerji olduğuna dikkat çekti. Enerjinin kontrol edilemeyen bir gider değil, doğru yöntemlerle yönetilebilir bir kaynak olduğunu belirten Alkaya, tasarruf ile verimlilik arasındaki farkı şu sözlerle açıkladı: "Tasarruf, faaliyetleri kısıtlayarak tüketimi azaltmaktır. Verimlilik ise teknolojiyi kullanarak performanstan ödün vermeden aynı işi daha az enerjiyle yapmaktır." Alkaya ayrıca şirketler için enerji verimliliği konusunda izlenmesi gereken yol haritasına ilişkin bilgiler paylaştı.

Yeşil Lojistik Belgesi ticari gereklilik

Etkinlikte ATAKO Genel Müdür Yardımcısı Ergin Diken ile Bilgi İşlem Müdürü Cem İvegen, sahadaki uygulamalara dair tecrübelerini ve Yeşil Lojistik Belgesi alma sürecini anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen belgenin artık bir prestij unsurundan öte, ticari bir gereklilik haline geldiğini belirten yetkililer; belge sahibi olmanın yeşil kredi imkanlarıyla daha düşük faiz oranlarına erişim, küresel ihalelerde 'tercih edilen stratejik partner' konumu ve çevre dostu çözüm ortağı algısı sağladığını ifade etti.

Lojistikte yeni paradigma

Enerji yönetim sistemi uzmanı Umut Oğur ise lojistik sektöründe maliyet ve hız odaklı yaklaşımın yerini; şoklara dirençli, karbon emisyonlarını dikkate alan ve döngüsel ekonomi temelli 'dayanıklılık ve verimlilik' anlayışının aldığını söyledi. Oğur, gelecekte senkronize çok modlu taşımacılık ve federated data spaces sistemlerinin sektörün yeni rotasını belirleyeceğini kaydetti.

Hukuki boyut vurgusu

Konferansın hukuki çerçevesine ilişkin sunumu Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özge Demirdelen yaptı. Demirdelen, sürdürülebilirlik ve yeşil stratejilerin hukuki altyapısının büyük önem taşıdığını belirterek, yeşil dönüşüm çalışmalarının belgelerle, ölçülebilir ve raporlanabilir şekilde ispat edilmesi gerektiğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Konferans, Teknoloji, Ekonomi, Mersin, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Lojistik Konferansı Mersin'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:52:13. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşil Lojistik Konferansı Mersin'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.