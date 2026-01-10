Yeşil Lojistik Konferansı Mersin\'de Gerçekleşti

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirdi. Konferansta Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) lojistik sektörü üzerindeki etkileri ele alınırken, yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan firmaların küresel rekabette ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, enerji verimliliğinin artık yalnızca çevresel bir hassasiyet değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Gedik, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemeleriyle birlikte, enerji maliyetlerini ve karbon yükümlülüklerini doğru yönetemeyen firmalar küresel pazarda oyun dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Odamız, üyelerimizin bu sürece adaptasyonu için çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Enerji yönetilebilir bir kaynak

Konferansta teknik ve akademik değerlendirmelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, lojistik sektöründe işçilikten sonra en büyük gider kaleminin enerji olduğuna dikkat çekti. Enerjinin kontrol edilemeyen bir gider değil, doğru yöntemlerle yönetilebilir bir kaynak olduğunu belirten Alkaya, tasarruf ile verimlilik arasındaki farkı şu sözlerle açıkladı: "Tasarruf, faaliyetleri kısıtlayarak tüketimi azaltmaktır. Verimlilik ise teknolojiyi kullanarak performanstan ödün vermeden aynı işi daha az enerjiyle yapmaktır." Alkaya ayrıca şirketler için enerji verimliliği konusunda izlenmesi gereken yol haritasına ilişkin bilgiler paylaştı.

Yeşil Lojistik Belgesi ticari gereklilik

Etkinlikte ATAKO Genel Müdür Yardımcısı Ergin Diken ile Bilgi İşlem Müdürü Cem İvegen, sahadaki uygulamalara dair tecrübelerini ve Yeşil Lojistik Belgesi alma sürecini anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen belgenin artık bir prestij unsurundan öte, ticari bir gereklilik haline geldiğini belirten yetkililer; belge sahibi olmanın yeşil kredi imkanlarıyla daha düşük faiz oranlarına erişim, küresel ihalelerde 'tercih edilen stratejik partner' konumu ve çevre dostu çözüm ortağı algısı sağladığını ifade etti.

Lojistikte yeni paradigma

Enerji yönetim sistemi uzmanı Umut Oğur ise lojistik sektöründe maliyet ve hız odaklı yaklaşımın yerini; şoklara dirençli, karbon emisyonlarını dikkate alan ve döngüsel ekonomi temelli 'dayanıklılık ve verimlilik' anlayışının aldığını söyledi. Oğur, gelecekte senkronize çok modlu taşımacılık ve federated data spaces sistemlerinin sektörün yeni rotasını belirleyeceğini kaydetti.

Hukuki boyut vurgusu

Konferansın hukuki çerçevesine ilişkin sunumu Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özge Demirdelen yaptı. Demirdelen, sürdürülebilirlik ve yeşil stratejilerin hukuki altyapısının büyük önem taşıdığını belirterek, yeşil dönüşüm çalışmalarının belgelerle, ölçülebilir ve raporlanabilir şekilde ispat edilmesi gerektiğini vurguladı. - MERSİN