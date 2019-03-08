Son Dakika Haberleri: Yeşil Reçete ile Alınabilen Uyuşturucu Hapları Mutfak Dolaplarına Saklamışlar

Yeşil Reçete ile Alınabilen Uyuşturucu Hapları Mutfak Dolaplarına Saklamışlar

9 dakika önce

Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorların, ekiplerin bulmaması için uyuşturucu hapları mutfak dolaplarının içine sakladığı ortaya çıktı.

Yeşil Reçete ile Alınabilen Uyuşturucu Hapları Mutfak Dolaplarına Saklamışlar, System.String[]
Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorların, ekiplerin bulmaması için uyuşturucu hapları mutfak dolaplarının içine sakladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Erzurum, Malatya, Elazığ ve Tekirdağ'da başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpekler ile evde yaptıkları aramalarda, yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu hapların mutfak dolaplarının içine gizlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 30 kişinin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa
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