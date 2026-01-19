Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğinde düzenlenen 'Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen 'Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, misafirler, bakan yardımcıları ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı. Burada konuşan Karacabey, "Orman denildiği zaman mutlaka herkesin hepimizin gözünde canlanan bir şeyler oluyor. Kimi yemyeşil ağaçların olduğu bir alan içerisinde işte coşkun suların, sellerin aktığı, berrak suların aktığı güzel alanlar veya içerisinde cıvıl cıvıl kuşların ötüştüğü çeşit çeşit canlıların hayat bulduğu yaşam kaynağı bunların hepsi doğru. Fakat nefes almamız için gereken temiz havanın, suyun kaynağı olan ormanlar insanlar için herhalde en önemli varlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla bu sayısız faydalarının yanında biz ormancılar için Orman Genel Müdürlüğü'nün 1839'dan bu yana gerektiğinde canını feda ederek korumaya çalıştığı bu alanların ormanların bizim için ormancılar için ayrı bir anlamı var. Bizler atalarımızın, dedelerimizin canlarını feda ederek kanlarıyla sulayarak sahip oldukları, korudukları bu vatan toprağının üzerindeki yeşil yorgan olarak görüyoruz ormanları. ve atalarımızın kanlarını feda ederek, canlarını feda ederek korudukları o toprakları her türlü tehdide karşı muhafaza eden ormanların korunmasını da bir vatani görev olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYADA ORMAN VARLIĞINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER SIRALAMASINDA'

Yangınla mücadelenin yangın anında olmaması gerektiğini vurgulayan Karacabey, şunları söyledi:

"Esasen yangınla mücadeleyi, yangın öncesinde yapmak gerekiyor. Yani toplum olarak biz biraz daha dikkatli olursak bu orman yangınlarını önleyebiliriz. O yüzden geniş halk kitlelerine, topluma ulaşabilmenin yolunun da sinemadan ve diğer iletişim kanallarını profesyonelce kullanmaktan geçtiğini inandığımız için böyle bir faaliyeti icra etmeye karar verdik. ve bu süreçte Sayın Bakanımızın sağ olsunlar her zaman olduğu gibi bize cesaretlendirici destekleri oldu ve bu şekilde yola çıktık. Bugün de büyük bir emeğin, büyük bir çalışmanın neticesinde final gecesine geldik. Peki, orman varlığımız ne durumda? Dünyada orman varlığı giderek azalıyor. Dünya çölleşiyor. Acaba bizim ormanlarımız ne durumda? Evet baktığımız zaman gözümüzü korkutacak bir tablo doğrusu yok. Bugün itibariyle. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun 2025 yılında yayınladığı dünya orman varlığıyla ilgili raporunda Türkiye'nin dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında altıncılıktan dördüncü sıraya geldiğini en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında da dördüncülükten üçüncülüğe geldiğini her iki kategoride de Avrupa'da birinciliğini koruduğunu ifade ediyor. Bu ülkemiz adına gurur verici bir tablo ve son 23 yılda sadece 8 milyar 300 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu ülkemiz adına hakikaten gurur duyulacak bir tablo."

Konuşmalarının ardından yarışmada profesyonel ve öğrenci filmleri kategorisinde kazanan finalistlere ödülleri takdim edildi. Törende, Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini buldu.

31 FİLM FİNALE KALDI

Farklı illerden 584 kısa film ile başvurulan yarışmada, 31 film finale kaldı. Finalistlerin, 16'sını öğrenci çalışmaları, 15'ini profesyonel yapımlar oluşturdu. Yarışmada Yeşil Vatan kavramı odağa alınarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulması teşvik ediliyor.