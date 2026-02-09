Yeşilay'dan Kadın Kollarına Eğitim

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından AK Parti Tokat İl Kadın Kolları üyelerine yönelik bağımlılık eğitimi düzenlendi.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlilerince, AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül San'ın başkanlığında gerçekleştirilen farkındalık programında, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından kumar bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Programda ayrıca YEDAM'ın sunduğu danışmanlık, destek ve hizmetler katılımcılara tanıtıldı.
