Yeşilay Haftası Üsküdar Meydanı'na kurulacak "Yeşilay Dünyası"nda kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay Haftası Üsküdar Meydanı'na kurulacak 'Yeşilay Dünyası'nda kutlanacak - Son Dakika

Yeşilay Haftası Üsküdar Meydanı'na kurulacak "Yeşilay Dünyası"nda kutlanacak

6 saat önce

Yeşilay Haftası bu yıl 4-7 Mart tarihlerinde "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla Üsküdar İskele Meydanı'na kurulacak Yeşilay Dünyası'nda kutlanacak.

Yeşilay Haftası Üsküdar Meydanı'na kurulacak

Yeşilay Haftası bu yıl 4-7 Mart tarihlerinde "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla Üsküdar İskele Meydanı'na kurulacak Yeşilay Dünyası'nda kutlanacak.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun 100. yaşına özel iki ayrı çadıra yayılacak Yeşilay Dünyası'nın kuşbakışı görünümü 100 sayısı şeklinde tasarlanacak.

Etkinlik kapsamında Cem Arslan'ın moderasyonunu üstleneceği Yeşil Sahne'de ünlü isimler ağırlanacak ve 13.00 ile 15.00 saatlerinde bilgi yarışmaları düzenlenecek. Her yıl yoğun ilgi gören yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Yeşilay Dünyası, cam, origami, karikatür gibi birçok atölyeye de ev sahipliği yapacak. Çocuklar, galaksiye yolculuk, biyomimikri, akıl, zeka ve bilim oyunları ile maker atölyelerine katılabilecek.

Ayrıca etkinlikte "4. Uluslararası Karikatür Yarışması"na katılanlar arasından belirlenecek 50 eser arasından "halkın favorisi" oylama ile belirlenecek. Alkol kullanımının olumsuz etkilerine dikkati çeken "Şişenin Dibi" sergisi de 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim (TBM) Programı, Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) stantlarından bilgi alırken, Yeşilay gönüllüsü olmak için de başvuruda bulunabilecek.

1-7 Mart haftası boyunca kentin simge yapıları da kutlamalara dahil olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil aydınlatmalarla ışıklandırılırken, Galata Köprüsü'ne de Yeşilay logosu yansıtılacak.

Yeşilay Dünyası'ndaki lazer ışık gösterilerinin yanı sıra Yeşilay Genel Merkezi olan Sepetçiler Kasrı da lazer gösterilerinin merkezlerinden olacak.

"Yeşilay'ın bilim odaklı, eğitici, sanat dolu dünyasını herkesin ziyaretine açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, 1-7 Mart'ta tüm Türkiye'de kutlanan Yeşilay Haftası etkinliklerini bu yıl 100'üncü yaş heyecanı ve coşkusuyla tasarladıklarını aktardı.

Kuruluşlarından bu yana ülkedeki bağımlılıklarla mücadele ettiklerini, sağlıklı yaşamı teşvik eden projeleri hayata geçirdiklerini belirten Işık, sanattan spora farklı alanlarda yürüttükleri çalışmalarla 7'den 70'e herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Işık, "Geçtiğimiz 100 yılda bu alanda çok başarılı çalışmalara imza attık, alanımızın öncüsü olduk. Bu nedenle 100. yaşımızda da 'Nice Sağlıklı Nesillere' diyoruz. Bu hedef doğrultusunda daha fazla bireyi Yeşilay'la tanıştırmak istiyor, Yeşilay'ın bilim odaklı, eğitici, sanat dolu dünyasını herkesin ziyaretine açıyoruz. Herkesi 4-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Dünyası'na davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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