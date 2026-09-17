Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı - Son Dakika
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Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı

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Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı
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Yeşilay, tütün kontrol politikalarına ilişkin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını, Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. 4207 sayılı Kanun kapsamında gündeme gelen yeni düzenleme başlıklarının ele alındığı toplantıda, toplumun tütün kontrol politikalarına yönelik yaklaşımı ve beklentileri değerlendirildi.

Yeşilay tarafından farklı yöntemlerle gerçekleştirilen iki ayrı araştırmada; çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunması, “Tütünsüz Nesil” yaklaşımı, yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine yönelik düzenlemeler, satış noktalarında tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması ve kamusal alanlarda tütün kullanımının sınırlandırılması gibi başlıklar ele alındı.

Çocukların Korunmasına ve “Tütünsüz Nesil” Yaklaşımına Güçlü Destek

Dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmaya 1.461 kişi, Türkiye’nin yedi bölgesinde yüz yüze yürütülen saha araştırmasına ise 5.481 kişi katıldı. Araştırmalar kapsamında, kamuoyunun tütün kontrolüne yönelik mevcut uygulamalara ve gündemdeki yeni düzenleme başlıklarına ilişkin görüş ve beklentileri ortaya konuldu.

Dijital araştırmaya katılanların %91,4’ü, çocukları ve gençleri tütün ve nikotin bağımlılığından koruyacak yeni düzenlemeleri desteklediğini belirtti. Kamuoyunda tartışma oluşturabilecek sonuçlardan biri de “Tütünsüz Nesil” yaklaşımına ilişkin oldu. Dijital araştırmada, 2015 ve sonrasında doğanlara tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasını öngören yaklaşıma destek %89,3 olarak ölçüldü. Saha araştırmasında ise aynı politika alanına yönelik destek %83,2 seviyesinde gerçekleşti. Tütün ürünlerinin günlük hayattaki görünürlüğünün azaltılmasına yönelik sonuçlar da dikkat çekti. Katılımcıların %84,5’i, tütün ürünlerinin satış noktalarında görünür biçimde sergilenmesinin engellenmesini destekledi. Dijital platformlarda tütün ürünlerine yönelik kısıtlamaların artırılmasına destek ise %89,6 olarak ölçüldü. Kamusal alanlarda tütün kullanımının ve görünürlüğünün azaltılmasına ilişkin destek de dijital araştırmada %91,6 olarak gerçekleşti.

Araştırma, yeni tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin zarar algısının da yüksek olduğunu gösterdi. Katılımcıların %96,3’ü elektronik sigarayı, %92,9’u puff ürünlerini, %91,5’i ısıtılmış tütün ürünlerini sağlığa zararlı olarak değerlendirdi.

Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı

“Toplumumuzun kahir ekseriyeti bu yasayı destekliyor”

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün ve nikotin ürünleriyle mücadelenin toplum sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekerek, “Bu düzenlemeyi en başta çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin 3’te 2’sine tekabül eden sigara içmeyenler, sigarayı bırakmak isteyenler için istiyoruz. 106 yıllık köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuyla alakalı, Sağlık Bakanlığının attığı adımın çok önemli, kıymetli ve acil olduğunun altını çiziyor ve tam desteğimizi veriyoruz. Yaptığımız araştırma, toplumumuzun kahir ekseriyeti sigara ile alakalı düzenlemeleri bütünüyle desteklediğini gösterdi. Ülkemiz için bu kadar zararlı bir problem karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. İnsanımıza ve herkese karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk anlayışıyla gerekli adımların atılması gerekiyor. Umarım bu yasa Meclisimizden geçer.” dedi.

Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı

“Sigara içmeyenler de destek veriyor”

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün kontrol politikalarının yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerini de kapsayacak şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Karşımızda dünyanın en aldatıcı ve kirli endüstrilerinden biri var. Müşteri kayıplarını gidermek için türlü oyunlarla Türkiye’de insanlarımızı daha bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Yaptığımız araştırmalarla, kanun öncesi desteğin yüksek olması bizleri çok sevindirdi. 2040 yılından sonra Türkiye’de tütün ürünlerinin yasaklanmasına destek yüzde 80. Sigara içenlerin desteği ise yüzde 45. Bu sonuçlar da sigara içmeyen kadar içenlerin de verdiği desteği gösteriyor.” dedi.

Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı

“Yasalar için toplumumuz hazır ve istekli”

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Volkan Kara, çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin ürünlerinden korunmasına yönelik düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, “Yaptığımız çalışma gösteriyor ki Türkiye’nin her bölgesinden, bütün kesimlerinden destek aldığını gösteriyor. Toplumumuz hazır ve istekli. Yeni tütün ve nikotin ürünleri gerçeği var. Bu ürünleri daha az zararlı gibi bilimsel gerçekliği şaibeye açık sözlerle bilgiyi topluma nüfuz ediyorlar. Biz Yeşilay ve bilim insanları penceresinden, zararı azaltılmış kavramı nasıl kullanılırsa kullanılsın, zararsız demek değildir, bunu söylüyoruz.” dedi.

Yeşilay, Tütün Kontrolüne Yönelik Yeni Düzenlemeler İçin Kamuoyu Araştırmalarının Sonuçlarını Paylaştı

Toker ErgüderMehmet DinçMehmet DinçVolkan KaraSon Dakika

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