Yeşilay ve Kadirli Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

09.01.2026 13:33
Yeşilay Kadirli Şubesi ile Kadirli Belediyesi, bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzaladı.

Yeşilay Kadirli Şubesi ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, belediye yetkilileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Çiğil, protokol kapsamında, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine karşı koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faaliyetlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Bu kapsamda eğitim, bilgilendirme, sosyal farkındalık çalışmaları ve işbirliğine dayalı projelerle çocukların gençlerin ve ailelerin desteklenmesinin planlandığını belirten Çiğil, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Olcar'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da protokolle toplumda şiddete, cinayete, sosyal huzursuzluğa sebep olan bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

