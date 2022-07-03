Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'a sevenlerinden büyük vefa! Mezarının başını 5 dakika boş bırakmıyorlar - Son Dakika
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Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'a sevenlerinden büyük vefa! Mezarının başını 5 dakika boş bırakmıyorlar

03.07.2022 18:41

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası sevenleri büyük bir hüzne boğuldu. Usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından hayranları ve sevenleri de Arkın'ın mezarını 5 dakika boş bırakmıyor.

Evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede geçen salı hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın sevenleri, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmeye devam ediyor.

"BUGÜN SIRF ONUN İÇİN GELDİM"

Usta oyuncunun çiçekler bırakılmış mezarının başında sevenleri de dua ediyor. Arkın'ın çocukluk kahramanı olduğunu belirten bir vatandaş, "Onun filmleriyle büyüdük. Çok seviyordum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sevdiklerine sabırlar diliyorum. Cenaze namazını da kıldık zaten. Bugün de sırf Cüneyt Arkın için geldim, dua etmek için başucunda" dedi.

Sevenleri Cüneyt Arkın'ın mezarını boş bırakmıyor

"ONLARI HEP YAŞATACAĞIZ"

Kemal Sunal'ı andıktan sonra Cüneyt Arkın'ın mezarını eşiyle birlikte ziyaret ettiklerini belirten Leyla Saltık, "Eşim onun filmleriyle büyüdü, ben de aynı şekilde. Çok sevgimiz var, kendisini hiç canlı görmediğimiz halde. Önemli insanların dünyadan göçüp gitmesi bizi çok üzen bir konu. Hala da üzülüyoruz. Var olduğumuz sürece, yaşadığımız sürece de onları hep yaşatacağız, içimizde, etrafımızda ve çevremizde. Hala inanamıyorum öldüğüne. Elimizden geldiği kadar dualarımızla onların yaşadığını düşüneceğiz" diye konuştu. Devlet Deniz de "Hepimizin başı sağ olsun. Buramda yaşıyor. Çok seviyorum" dedi. Eşi Selim Deniz ise Adana'dan geldiklerini belirterek daha önce yüz yüze geldiklerini ifade ederek "Sevecen kişi, yüreği pek, insanlara yakın bir insan, böyle insanlar bir daha bulunmaz. Osmanlı tarihimizi anlatan filmlerde oynayan bir jöndü. Babacan bir adamdı. Çok büyük bir ağabeyimizdi. Tüm milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Sevenleri Cüneyt Arkın'ın mezarını boş bırakmıyor
Sevenleri Cüneyt Arkın'ın mezarını boş bırakmıyor
Sevenleri Cüneyt Arkın'ın mezarını boş bırakmıyor
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Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Cüneyt Arkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'a sevenlerinden büyük vefa! Mezarının başını 5 dakika boş bırakmıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'a sevenlerinden büyük vefa! Mezarının başını 5 dakika boş bırakmıyorlar - Son Dakika
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