Necdet Kökeş hayatını kaybetti
02.02.2026 15:19
'Battal Gazi' filmlerindeki ''ZıpZıp'' karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam emektarı Necdet Kökeş 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti.

2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Necdet Kökeş, sağlık sorunlarıyla uzun bir süre mücadele etti. Aralık 2025'te kalp krizi geçiren ve ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan usta oyuncu, yaklaşık iki aydır tedavi görüyordu.

BİR SÜREDİR UYUTULUYORDU

Akciğer problemleri nedeniyle bir süredir uyutulan Kökeş'e, solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulanmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Kökeş yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Necdet Kökeş hayatını kaybetti

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Yeşilçam'ın en sevilen karakter oyuncularından biri olan Necdet Kökeş'in hayat hikayesi Adana'dan İstanbul'un ışıltılı setlerine uzanıyor.

1944 yılında Adana'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilenen Kökeş, 1962'de İstanbul'a geldi ve sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970'li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik, hareketli ve sadık 'Zıpzıp' karakteriyle milyonların sevgisini kazandı.

Yaklaşık 105 filmde rol aldı. Battal Gazi'nin Oğlu, Şaban Askerde, Atla Gel Şaban, Üç Kağıtçı ve Leblebi Tozu gibi unutulmaz yapımlarda Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar pek çok dev isimle aynı sahneyi paylaştı.

Usta sanatçının son yılları maalesef ekonomik zorluklarla geçti. Beyoğlu'nda bir otel odasında yalnız yaşayan Kökeş, geçimini sağlamak için ileri yaşına rağmen kafelerde çalışmasıyla gündeme gelmişti. Ancak her zaman "Yeşilçam'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu" dile getirmişti.

Battal Gazi, Magazin, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aragorn aragorn:
    değerli bir sanatçımız ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 17 3 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    geçen yazin istiklalde gördüm konuştuk sırtında cantası halini hatrini sordum gayet iyi yürüyordu yardım filanda kabul etmedi çocuklari sevdi gülümsedi allah rahmet eylesin 7 2 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    ALLAH Gani Gani RAHMET eylesin 0 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
