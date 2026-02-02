Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti.

2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Necdet Kökeş, sağlık sorunlarıyla uzun bir süre mücadele etti. Aralık 2025'te kalp krizi geçiren ve ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan usta oyuncu, yaklaşık iki aydır tedavi görüyordu.

BİR SÜREDİR UYUTULUYORDU

Akciğer problemleri nedeniyle bir süredir uyutulan Kökeş'e, solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulanmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Kökeş yaşamını yitirdi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Yeşilçam'ın en sevilen karakter oyuncularından biri olan Necdet Kökeş'in hayat hikayesi Adana'dan İstanbul'un ışıltılı setlerine uzanıyor.

1944 yılında Adana'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilenen Kökeş, 1962'de İstanbul'a geldi ve sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970'li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik, hareketli ve sadık 'Zıpzıp' karakteriyle milyonların sevgisini kazandı.

Yaklaşık 105 filmde rol aldı. Battal Gazi'nin Oğlu, Şaban Askerde, Atla Gel Şaban, Üç Kağıtçı ve Leblebi Tozu gibi unutulmaz yapımlarda Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar pek çok dev isimle aynı sahneyi paylaştı.

Usta sanatçının son yılları maalesef ekonomik zorluklarla geçti. Beyoğlu'nda bir otel odasında yalnız yaşayan Kökeş, geçimini sağlamak için ileri yaşına rağmen kafelerde çalışmasıyla gündeme gelmişti. Ancak her zaman "Yeşilçam'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu" dile getirmişti.